Giornate europee del Patrimonio, Montegridolfo dedica un conferenza al restauro dell'affresco di San Rocco

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 25 settembre, alle 15.00 nella Chiesa di San Rocco a Montegridolfo il Comune di Montegridolfo dedica una conferenza al restauro dell'affresco di San Rocco (del XV secolo). Sarà presente la dottoressa Bianca Trombi, che il 16 giugno scorso ha conseguito la laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali all'Università di Bologna con il voto di 110/110 e lode e una trattazione dal titolo “Dalla Chiesa di San Rocco di Montegridolfo ai laboratori: Trasporto e restauro dell’affresco distaccato «Madonna in trono col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano». Storia delle vicende conservative e il tema della movimentazione delle opere d’arte”. Quella del restauro dell'affresco quattrocentesco della chiesa di San Rocco è senza dubbio una delle operazioni culturali più importanti portate avanti in provincia di Rimini negli ultimi anni. Attraverso un’operazione che ha coinvolto l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e il Gruppo SGR Rimini, l’Amministrazione Comunale di Montegridolfo, su impulso del sindaco Lorenzo Grilli e del vice sindaco e assessore alla Cultura Marco Musmeci, è riuscita a restaurare l’affresco del XV secolo raffigurante San Rocco, San Sebastiano e la Madonna con Gesù Bambino. Con l'iniziativa in programma nella giornata di sabato, verrà illustrato il percorso di studio e restauro che grazie all’insegnamento del prof. Michele Pagani e dei docenti dell’ateneo felsineo, ha permesso alla dott.ssa Trombi, di conseguire il prestigioso titolo accademico specialistico in materiali lapidei e superfici decorate dell'architettura. Nell’occasione verranno presentate le scoperte che hanno permesso di conoscere meglio l’opera pittorica, una delle più antiche di Montegridolfo e della Valconca.