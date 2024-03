"Le giornate di marzo" celebrano il Maestro Tonino Guerra: gli eventi e iniziative in programma

Le Giornate di Marzo per Tonino aprono anche quest’anno la stagione primaverile con una riflessione sulle tematiche care al Maestro: la bellezza, il paesaggio, la poesia, la fantasia, il visibile e l’invisibile, il rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. La manifestazione (16-21 Marzo), ogni anno ricorda Tonino Guerra nella settimana che si apre con il giorno della sua nascita e si conclude con la Giornata Mondiale della Poesia, giorno della sua scomparsa.

Le Giornate si inaugurano a Santarcangelo di Romagna sabato 16 marzo alle ore 11:00 con "Arrivano le donne di Tonino", una mostra originale pensata per rendere omaggio al Maestro santarcangiolese insieme a tutte le donne che ha cantato nei suoi versi e nelle prose e ha disegnato sulla carta e sulla tela. Poesia pura la sua, voce potente che emoziona e rapisce. Parole da leggere e da ascoltare, a lungo, quale nutrimento dell’anima. “La cosa che regali è l’ascolto, così chi parla e chi ascolta formano un respiro unico quasi fosse una sola persona” scrive in un testo dedicato alla moglie Lora. Immagini con figure lievi colme d’azzurro e di giallo, intente a reggere piume di pavone, fiori e frutta, a suonare il duduk, illuminare la notte con la luce delle candele, con cui riempirsi gli occhi e lasciarsi trasportare. Pastelli e acquerelli in cui il colore dona haiku liquidi che escono dalle case per farsi ammirare da tanti. Così, ancora una volta intraprendiamo con contentezza il viaggio lungo i sentieri del narratore per eccellenza, genio dell’immaginazione e del sogno che è Tonino Guerra. La mostra è realizzata in collaborazione con la Stamperia Pascucci e con la collaborazione ideativa di Rita Ronconi e Rita Giannini.

La giornata prosegue a Pennabilli al Palazzo del Bargello alle ore 15:30 con l’inaugurazione di un’altra mostra dal titolo "Tonino in ogni casa". L’esposizione temporanea vuole essere un omaggio realizzato da coloro che vivevano il Maestro, che hanno contribuito a comporre questa collezione creata per l’occasione. La mostra contiene opere che provengono dalle case degli amici di Tonino, un variegato insieme di quadri, ceramiche, manufatti artistici ospitati in uno dei Palazzi storici più antichi di Pennabilli. All’ingresso, l’ospite sarà accolto dalla Gabbia della Fantasia, che custodisce i pensieri e le poesie di Tonino che accompagneranno anche la visita alla mostra. L’allestimento è stato curato da Cinzia Dori e Pietro Dani in collaborazione con Giuseppe Giannini.

Entrambe le esposizioni temporanee saranno aperte al pubblico a partire da sabato 16 e fino al 30 marzo.

Alle ore 17:00 al Museo "Il Mondo di Tonino Guerra" si tiene "Auguri Tonino", un collegamento online con gli amici di Tonino Guerra in tutto il mondo, in un abbraccio che travalica i confini e che unisce nel segno del Maestro.

Proseguendo, alle ore 21:00 nel medesimo luogo, la proiezione del film "La notte di San Lorenzo" dei fratelli Taviani (1982), grazie al quale viene ricordato il grande rapporto lavorativo e di amicizia del Maestro Guerra con Vittorio e Paolo Taviani, recentemente scomparso.

Durante la giornata di sabato 16 marzo, sempre a Pennabilli, riecheggeranno nella Piazza Vittorio Emanuele II la voce e le parole del Maestro, che guideranno il cammino di coloro che percorreranno le vie del borgo.

Le Giornate proseguono a Santarcangelo di Romagna martedì 19 marzo alle ore 21:00 al Supercinema con la proiezione del film "La notte di San Lorenzo" dei fratelli Taviani in collaborazione con Santarcangelo dei teatri. La serata è anche inserita all’interno della Rassegna Over65 di Luoghi dell’Anima, il festival di cinema organizzato dall’Associazione "Tonino Guerra" con l’intento di porre al centro della riflessione, anche cinematografica, le tematiche care a Tonino Guerra ed in particolare il paesaggio.

Giovedì 21 marzo, Giornata Mondiale della Poesia, si apre a Pennabilli alle ore 9:00 presso la Roccia del Poeta nel Giardino della Casa dei Mandorli, per un ricordo e una Preghiera insieme a Mons. Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino e Montefeltro. A seguire, in collaborazione con l’Associazione Patriarchi della Natura, verranno piantumati due mandorli.

Alle ore 16:00 dalla sede del Museo "Il Mondo di Tonino Guerra" a Pennabilli, un collegamento online con gli amici di Tonino Guerra, per ricordare il Maestro nella Giornata della Poesia e data della sua scomparsa.

A Santarcangelo di Romagna, alle ore 21:00 presso la Biblioteca Baldini si potrà assistere alla performance "Frammenti di Odissea al mare", con Isadora Angelini, Donatello Angelini, Luca Serrani e Denis Campitelli. A seguire, la presentazione di due volumi ispirati al Maestro Dedicato a Tonino Guerra con fantasia di Mario Rossi (Pazzini, 2024) in cui il Maestro santarcangiolese è il fulcro da cui tutte le fantasie dell’autore si dipartono, il nucleo fondativo su cui poggiano i racconti inventati, lo spirito che aleggia in tutte le piccole prose. Come Guerra, Rossi si lascia trasportare dal suo spirito bambino e rivive i momenti lontani. Inneggiando a quel periodo incantato in cui tutti, come sostiene il Poeta, ci siamo sentiti immortali, scrive: “dalla terrazza di casa guardo la mia infanzia”. Perché “l’infanzia è come la vita degli animali che non sanno che devono morire, è un sogno che per fortuna riscopro spesso nei momenti bui”. Sempre edito da Pazzini, verrà presentato Tonino Guerra. Il sorriso della terra della giornalista e scrittrice Rita Giannini, che compie un intimo ritratto del poeta, sceneggiatore e artista santarcangiolese permettendo al lettore un viaggio nella vita e nella poetica del geniale Maestro, di cui l’autrice precisa. “Se dell’uomo Tonino dovessi scegliere un suo lascito tra i tanti al primo posto metterei a pari merito lo sguardo ammirato verso il mondo anzi l’universo, la lungimiranza e l’umiltà. Del poeta e dell’artista sua peculiare eredità sta l’aver recuperato e aggiornato la narrazione orale dell’epica classica con dentro l’esaltazione non degli eroi ma dei contadini, degli uomini semplici e della natura alla maniera orientale, utilizzando la lingua madre a cui ha ridato dignità e autenticità rendendola lingua della poesia al pari di quella sovraregionale fino al punto di far perdere ai suoi versi in vernacolo ogni categorizzazione. Con lui la poesia in dialetto, come ha sottolineato Gianfranco Contini è poesia, pura poesia e basta. E Guerra è sopra tutto un poeta”. Interverranno gli autori, con la partecipazione di Lora Guerra e letture di Simone Silvestri.

In questa edizione delle Giornate di Marzo per Tonino si è voluto dare anche un primo impulso al recupero di alcuni dei luoghi del Poeta che necessitavano di un intervento. L’Associazione "Tonino Guerra", in collaborazione con il Comune di Pennabilli e l’Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato, ha dato avvio alla ristrutturazione dei Totem, realizzati dal Maestro insieme a Giò Urbinati e dell’Anfiteatro de "Il Mondo di Tonino Guerra". I lavori si concluderanno durante la primavera.

Poesia e recupero della memoria dunque al centro di questa edizione, che si chiude giovedì 21 marzo Giornata Mondiale della Poesia, e in cui ancora una volta si vuole porre l’accento sull’eredità artistica e morale di Tonino Guerra, tanto più importante oggi in cui il potere delle piccole cose ci deve ricordare che possiamo proteggerci da una forza devastante, perchè "Bisogna credere a tutto e specialmente alle cose che sembrano impossibili".

Le Giornate di Marzo per Tonino sono organizzate e promosse dall'Associazione Tonino Guerra, con il supporto dei Comuni di Pennabilli e Santarcangelo di Romagna, Fondazione Culture Santarcangelo.