I personaggi illustri del passato aprono le proprie dimore, per un weekend all'insegna della bellezza

Sono ben 33 le case museo dell’Emilia Romagna che prendono parte alla seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.



Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 95 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una

volta quella di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria. In Italia sono oltre 100 le case museo italiane che apriranno le porte: di queste ben 33 si trovano in Emilia Romagna e proporranno visite guidate a tema, ingressi con biglietto gratuito o ridotto, mostre e tanto altro ancora. È possibile prenotare le visite fino al 31 marzo.





In provincia di Rimini "porte aperte" per la Casa Museo Leo Amici a, la Casa dei Mandorli di Tonino Guerra a, la Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria Igea Marina, la Casa studio Giulio Turci “Un nido di passeri” a