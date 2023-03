La città ricorda il Maestro Tonino Guerra: gli eventi e iniziative in programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 16/03/2023 al 25/03/2023 Orario non disponibile

Letture, proiezioni e uno spettacolo teatrale: anche l'Amministrazione comunale e la Fondazione Culture Santarcangelo partecipano alle “Giornate di Tonino Guerra”, promosse dall’associazione culturale intitolata al Maestro per ricordare il doppio anniversario della sua nascita e della sua scomparsa (16 marzo 1920 – 21 marzo 2012).

Quest’anno le Giornate renderanno omaggio agli aspetti più legati alle opere cinematografiche dell’artista santarcangiolese. Giovedì 16 marzo dalle 13:00 alle 19:00 la Biblioteca comunale "A.Baldini" ospiterà un pomeriggio alla scoperta del mondo di Tonino Guerra, con una selezione di immagini e testi in libera fruizione. Alle 13:30 in sala Baldini sarà proiettato il film “E la nave va” (1983), che vede il Maestro co-sceneggiatore insieme a Federico Fellini, mentre alle 16:15 è in programma la pellicola di animazione “Il Cane e il suo generale” (2003) diretto da Francis Nielsen con musiche di Andrea Guerra, soggetto e sceneggiatura di Tonino Guerra ispirato dai disegni di Sergej Barkhin.

Alle ore 17:30 la commedia intramontabile “Amarcord” (1973), diretto da Federico Fellini che ha curato soggetto e sceneggiatura insieme al Maestro, e alle 21 il documentario “Tempo di viaggio” (1983) diretto da Andrej Tarkovskij e Tonino Guerra, in versione restaurata da Rai Teche presso il laboratorio l’Immagine ritrovata della Cineteca di Bologna.

Lunedì 20 marzo alle 20:30 le iniziative proseguono con la presentazione della riedizione del libro “Le lucciole” (Pazzini, 2023) a cura di Lora Guerra, in dialogo con Rita Giannini e l’editore Pier Giorgio Pazzini.

La rassegna si chiuderà sabato 25 marzo con lo spettacolo teatrale “Amarcord 50 (1973-2023). Dalla Pagina allo schermo” portato in scena al teatro Lavatoio dalla compagnia Filodrammatica Lele Marini, ideato e diretto da Liana Mussoni.