Giorno del Ricordo, con “Foibe e Esodo” e lo spettacolo “Magazzino 18”

Giovedì 10 febbraio sarà celebrato in Italia il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale con la quale il Paese conserva la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle proprie terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra: una storia che per decenni è stata negata o sottaciuta, la cui memoria merita di essere rinnovata anche a beneficio delle giovani generazioni. Bellaria Igea Marina ricorderà questo doloroso capitolo della storia nazionale attraverso due appuntamenti, entrambi in programma presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Il primo, un incontro incentrato sul tema “Foibe e Esodo: le drammatiche vicende del confine orientale nella più recente riflessione storiografica”, si svolgerà proprio giovedì alle 17.00. Prevista nell’occasione la presentazione del libro “Adriatico amarissimo. Una lunga storia di violenza” (Laterza) di Raoul Pupo, condotta da Alessandro Agnoletti, responsabile della stessa Biblioteca. A seguire, sarà proiettato il documentario “Foibe” (26 min.), di Roberto Olla. Il secondo appuntamento è invece in calendario sabato 12 febbraio, sempre presso la Biblioteca Comunale, dove alle 17.00 sarà proiettato il bellissimo e toccante spettacolo teatrale “Magazzino 18”, di Simone Cristicchi e Jan Bernas. Info: 0541.343889.