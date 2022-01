Giorno della Memoria, in biblioteca letture e contributi per grandi e piccini per riflettere

La Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano propone, per la Giornata della Memoria, spunti e suggerimenti di lettura così da offrire occasioni di approfondimento. Il 27 Gennaio, Diana Saponara di Regno di Fuori aps, proporrà alcune letture e contributi per grandi e piccini sul tema. L'incontro, che si svolgerà alle ore 17.00 in diretta sulla pagina della Biblioteca, sarà occasione per riflettere su cosa significhi fare e avere memoria, ma anche per conoscere alcuni testi e titoli dedicati e consigliati. Il gruppo giovani AttivaMente, promosso da Aps Pro Loco, proporrà un incontro di riflessione e confronto il prossimo lunedì alle ore 20.30 al centro giovani White Rabbit. Inoltre, verrà pubblicato sui canali di Comune e Pro Loco San Giovanni in Marignano un video, racconto per immagini, foto e musiche per fare memoria. Questo contributo verrà proposto grazie alla collaborazione con Anna Cecchini e sarà reso disponibile anche alle Scuole ed ai giovani del progetto AttivaMente, oltre che a tutta la cittadinanza tramite i canali istituzionali. L'Istituto Comprensivo Statale, nella trattazione del tema, sta riflettendo sull'assunto “Chi salva una vita salva il mondo intero” e parlando di unicità, inclusione, rispetto attraverso testi sulla Shoah. Ecco alcuni dei temi e dei titoli oggetto della riflessione:

- Le liste di libri proibiti: corsi e ricorsi nella storia accompagnati da "La banalità del male", riflessioni con brani scelti dall’omonimo testo di Hannah Arendt

- Riflessioni e testimonianze dei sopravvissuti, con "Storie di bambini in fuga" di Mirella Serri.

- Vittime, carnefici, bystander e giusti: "Storia di una ladra di libri" di Markus Zusak.

- I Giusti tra le Nazioni: "Il giardino dei Giusti" di Daniele Aristarco.

Letture e riflessioni attraverso le pagine dei seguenti romanzi:

- "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Judith Kerr

- "Un sacchetto di biglie" di Joseph Joffo

- "Suite francese" di Irène Némirovsky

- "Il giardino dei Finzi-Contini" di Giorgio Bassani

- "Il bambino con il pigiama a righe" di John Boyne

- "Fino a quando la mia stella brillerà" di Liliana Segre.

Per chi volesse approfondire in Biblioteca è disponibile per il prestito un elenco di testi per adulti e bambino.