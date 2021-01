Rimini Città della Memoria 2021, appuntamento con Eugenio Mortara e la visita guidata online sulla Rimini ebraica 

Oltre ai diversi appuntamenti radiofonici con interviste e trasmissioni storiche - in onda su Radio Rimini O.R.A. fino a domenica 31 gennaio - a completare il denso programma previsto per il Giorno delle Memoria, e per l’intitolazione a Rimini come 'Città della Memoria 2021' , ci sono altri due importanti appuntamenti previsti fra sabato e domenica.

Sabato 30 gennaio, si svolgerà in diretta streaming, alle ore 18.30, la presentazione del libro di Eugenio Mortara “Storia e memoria familiare. Il nonno ha aperto i cassetti delle memorie” - Editore Giuntina. Un incontro importante in cui Patrizia Di Luca dialogherà con Giorgio Mortara, Vicepresidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, e dove è previsto anche un’ intervento introduttivo di Gadi Luzzato Voghera, Direttore Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea CDEC.

Anche Domenica 31 gennaio - alle ore 15 - sempre in diretta sulla piattaforma Zoom, è in programma un altro importante evento: la visita guidata online intitolata “Indagine sulla Rimini ebraica. alle tracce ebraiche in città”, un approfondimento, a cura di Guido Bartolucci, Francesca Panozzo e Cristina Ravara. Con la nuova interpretazione di alcuni documenti già noti e il ritrovamento di nuova documentazione sarà possibile comprendere la profondità dei rapporti che legavano ebrei e non ebrei a Rimini e ripercorrere le tracce della presenza ebraica in città, a partire dal segno più tangibile: l’iscrizione del 1510 relativa alla Sinagoga magna conservata al Museo della Città. Per informazioni Segreteria dell’Istituto Storico informazionieprenotazioni@gmail.com . Modulo di iscrizione https://forms.gle/uriGRAjwBvjMAK2k9