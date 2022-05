Giovani migranti in mostra nelle foto di Roberto Sardo

Sabato 28 maggio, ore 17, all’interno della manifestazione “Interazioni” inaugura al Museo della Città di Rimini la mostra “A world apart / Vite nascoste” di Roberto Sardo dedicata ai giovani migranti. L’esposizione rimane aperta sino al 20 giugno con ingresso libero. L'autore ha preferito utilizzare un taglio differente rispetto alle cronache abituali, dando voce al presente e al futuro dei protagonisti, non al passato o a motivazioni drammatiche. Così emergono sogni, desideri, la volontà di integrarsi... e anche qualcosa da lasciare al luogo che li ha accolti. C’è chi vorrebbe formare una nuova famiglia, e chi lo ha già fatto. Chi si impegna nello sport, anche agonistico. Chi studia per difendere i diritti delle donne. Chi sta scrivendo un libro per testimoniare la propria odissea di rinascita. E chi ammonisce i coetanei su rischi e pericoli dello “sbagliare strada”. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Agevolando, è promossa dalle Acli Provinciali di Rimini e finanziata con le risorse del 5x1000 Irpef (anno 2017) nell'ambito del progetto “A world apart / Vite nascoste”.