A Riccione giovani protagonisti delle web radio con il progetto "ERadio"

Prende vita "ERadio", un nuovo progetto congiunto dei comuni di Riccione e Piacenza dedicato ai giovani amanti delle web radio. Il 19, 20 e 26 marzo si terranno tre incontri per giovani dai 10 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni interessati al settore radiofonico digitale. Gli incontri si svolgeranno nella sede della Riccione Web Radio in Viale Mantova n. 6, alle ore 15.00. Nelle stesse date si terranno a Piacenza.



Il progetto "ERadio" è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna per due target, 10-17 anni e 18-30 anni e comprende una programmazione con tre date in calendario nel mese di marzo, elaborate dal settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione e il comune di Piacenza, per presentare un progetto condiviso e dal triplice obiettivo: promuovere attività formative con un ciclo di incontri rivolto ai giovani operatori delle web radio e ai ragazzi interessati ad avvicinarsi al settore radiofonico digitale, favorire scambi tra operatori e giovani dei due territori coinvolti con la costruzione di un palinsesto culturale condiviso e realizzare un evento dal vivo, compatibilmente alla vigente normativa Covid. ERadio, è frutto della co-progettazione tra l’associazione Piacenza Network e l’associazione Il Tassello Mancante di Riccione. Per info riccionewebradio@gmail.com