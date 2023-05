A tu per tu con Giovanni Cricca: la star riccionese di "Amici" incontra la città tra parole e musica

“Seduti in riva al cuore. Così stretti, in un abbraccio”. Giovanni Cricca e Daniela Angelini, stretti in un abbraccio per ripartire dalla amata Riccione. Il giovane talento dopo la straordinaria esperienza televisiva ad "Amici" incontrerà la comunità riccionese domenica 4 giugno alle ore18:30 in piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo, in un appuntamento evento unico, un lungo racconto in dialogo con la sindaca in un alternarsi di parole e canzoni.

“Apriamo la stagione estiva insieme al nostro figlio più promettente, un ragazzo adorabile che vuole un gran bene alla sua città”, annuncia Daniela Angelini. L’evento “In riva al cuore”, che prende il titolo dal brano “Maledetta felicità” di Cricca, sarà un momento di festa, di musica e di condivisione. Cricca canterà alcuni brani che hanno scandito il suo percorso musicale e insieme alla prima cittadina e Catia Damonte di Radio San Marino svelerà il palinsesto dell’estate riccionese, tra suggestioni, sorprese e eventi, una narrazione fatta di emozioni, concerti all’alba, grandi mostre facendo emergere lo spirito di resilienza che da sempre contraddistingue Riccione e la Romagna.