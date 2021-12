Giovannni Cricca, allievo di Musicantiere, sarà protagonista del concerto evento di Natale

Ha 18 anni e si esibisce dall’età di 8. Cantante, chitarrista e pianista riccionese, Giovanni Cricca è il protagonista del concerto evento di Natale. Sabato 25 dicembre al Palazzo del Turismo, ore 18, per Riccione Christmas Star arriva infatti l’atteso appuntamento con il giovanissimo talento scoperto quest’anno alle celebrazioni del Compleanno di Riccione in cui ha proposto il suo brano in anteprima “San Lorenzo”. Allievo storico della scuola Musicantiere, ora in team con Max Corona, già collaboratore per vari artisti tra cui Emma Marrone, Lucio Dalla, Silvie Vartin ed altri autori come Cristian Bonato e Francesco Picciano, Cricca ha scritto nel 2021 il suo primo Ep.

Il giorno di Natale il giovane musicista, reduce dalle selezioni di Area Sanremo, accompagnato da Omar Bologna, chitarra e mandolino, Max Corona, chitarre, Cristian Bonato, piano e tastiere e Anselmo Pelliccioni al violoncello proporrà un concerto esclusivo con brani inediti ed alcune cover rivisitate per l’occasione.

Nato e cresciuto in una famiglia giramondo di operatori umanitari, Cricca ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle sette note musicali attraverso il coro giovanile di Sidney. L'essere venuto a contatto con tante culture diverse lo ha reso “un autore libero da etichette prestabilite e attento all'aspetto emotivo delle canzoni”. Nonostante la giovane età si è cimentato in diversi lavori tra cui cameriere, elettricista e bagnino. Ha frequentato vari corsi della scuola Musicantiere, in particolare, il workshop “Progetto inediti” ha dato una spinta decisiva alla sua dimensione artistica di cantautore con la scrittura di brani originali.

Attualmente sta lavorando alla stesura del suo primo EP, in collaborazione con Federico Mecozzi e un team di produttori e autori quali Cristian Bonato, Max Corona e Francesco Picciano. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

L’accesso è consentito con Green Pass rafforzato e dispositivo di protezione individuale.