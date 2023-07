"Giovedì in musica nel parco" con le sonorità della band Vagabend

Dopo il successo ottenuto nel mese di maggio con gli “Aperitivi In musica” nel suggestivo Parco della Pace di Cattolica, a luglio torna l'appuntamento presso il locale la "Tana" con i “Giovedì in musica live… A cena nel parco…”. Quattro serate scandite dalla musica di band della zona che a partire da giovedì 6 luglio, impreziosiranno la stagione estiva della città. La manifestazione musicale "taglierà il nastro" con le sonorità dei “Vagabend”, mentre il 13 luglio sarà la volta dei “Pinakotek”. Si proseguirà il 20 luglio con i “Nitroglycerine Duo”, e per concludere in bellezza, il 28 luglio, con Ninè Ingiulla - Omaggio a Faber, con una cena “Pro Romagna”, per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione.

"La Vagabend è un'associazione che ha un progetto musicale, formativo ed educativo che si concretizza in un gruppo di musicisti con disabilità e invalidità - spiega l'educatore e bassista della band Luca Gervasi -. Proponiamo la musica che ci trasmette emozioni e ci fa riflettere, ’altronde ognuno ha la “sua” canzone, quella che fa vibrare le giuste corde e rievocare ricordi. È un concerto d’ascolto, un viaggio musicale che racconta le città nelle loro bellezze e nelle loro miserie. Storie metropolitane e curiose vicende riaffiorano da memorabili canzoni di cantautori, band e cantanti pop che hanno fatto la storia della musica italiana, dagli anni sessanta ai nostri giorni. Piazza grande di Lucio Dalla, Roma capoccia di Venditti, Napulè di Pino Daniele, fino ai più recenti 50 special di Cremonini e Made in Italy di Ligabue, sono soltanto alcuni dei tanti pezzi che compongono un repertorio di oltre 4 ore di canzoni”.

In caso di pioggia, i concerti si svolgeranno all'interno del locale.