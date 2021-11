Mercoled“ 24 novembre, alle ore 20, al Bar Lento di Rimini, Gipsy Rufina live, tra il blues e il folk Òtroubadour Nato e cresciuto tra gli Appennini del centro Italia, Gipsy Rufina vuole vedere cosa c’ oltre le montagne. Oltre le montagne trova Roma, dove negli anni ‘90 suona in numerose band della scena punk-hardcore. Quando anche Roma diventa stretta, Gipsy Rufina vuole scoprire cosa c’ oltre l’Oceano. Attraversa gli Stati Uniti per mesi e quando arriva a Chicago inizia scrivere canzoni, ritrovando la bellezza nei suoni acustici con in braccio una chitarra da 10 dollari. Lavora sulle navi e cos“ viaggia avanti e indietro dal Brasile e da Tahiti, fino a quando nel 2007 Gipsy Rufina rilascia il suo mini lp ÒName your BeastÓ e diventa un musicista itinerante a tempo pieno. Da allora ha suonato in tour senza sosta in quasi tutti i paesi d’ spinto fino al Sud America passando per l’America del Nord, spesso in compagnia anche di una cigar box a tre corde, di un banjo e un’armonica. Una vita romanzesca quella di Rufina, che sarˆ narrata in musica il 24 novembre in un live organizzato in collaborazione con il collettivo riminese Smagliature Urbane. Entrata ad offerta libera. é consigliata la prenotazione su eventbrite: www.eventbrite.it/e/biglietti-gipsy-rufina-folkblues-live-rimini-bar-lento-212547544427