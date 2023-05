A giugno torna Mare di libri, una 16esima edizione con 30 eventi frontali e laboratori

È stata presentata, nell'ambito di una conferenza stampa in streaming, la sedicesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, che tornerà ad animare il territorio riminese per tre giorni, il 16,17 e 18 giugno, con utenti, volontari e ospiti da tutta Italia e dall’estero.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Enrico Racca direttore Business Unit Ragazzi Gruppo Mondadori, Alice Bigli – presidente dell'associazione Mare di Libri, Sara Monti – responsabile comunicazione di Mare di Libri, Alice Torreggiani – responsabile del Premio Mare di Libri, Francesca Rastelli – responsabile del concorso Ciak si legge!, Francesca Segato – Responsabile Ufficio Stampa Camelozampa.

Il programma di eventi non cambia la sua struttura, con circa 40 appuntamenti, divisi in 30 eventi frontali a cui si aggiungono 11 laboratori e discussioni aperte intergenerazionali su temi contemporanei, dialoghi tra generi e generazioni, tra ragazzi e ragazze e gli autori e le autrici che interverranno in questa edizione. Per l'immagine di quest’anno ringraziamento al fumettista Gud, che sarà anche uno degli ospiti dei laboratori.

"Introduciamo qui una novità bella di quest’anno relativa al nostro Premio Mare di Libri, quest’anno giunto alla X edizione, che per la prima volta si apre alla nuova categoria della Graphic Novel. Il format più classico di eventi è quello dell'incontro con l'autore, e in molti casi l'intervista è affidata a giovani lettori e lettrici di gruppi di lettura provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti italiani confermati ci sono Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Igor De Amicis, Antonio Ferrara, Cecilia Randall".

Non mancheranno gli ospiti stranieri, quest’anno Anne Fine, Guus Kuijer e Dark Visser. Il format “1 parola 2 generazioni” consisterà in tre eventi durante i quali si rifletterà su grandi temi della contemporaneità. La “parità” sarà al centro di un incontro con Vera Gheno e Giulia Blasi; attorno a “scuola” dialogheranno Enrico Galliano e Gaja Cenciarellii; su “lavoro” interverranno i Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon).

Il format dedicato ai generi narrativi tratterà di fantasy, criminalità, narrazioni giovanili e riscritture mitologiche; ogni appuntamenti si svilupperà come una conversazione a due voci tra due autori e il pubblico.

Tre sono gli anniversari.

Venerdì 16 giugno lo spettacolo “Cammelli a Barbiana” racconterà la figura di Don Milani, mentre sabato sera sarà la volta di Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo su Italo Calvino. Domenica sera chiuderà il festival al Teatro Galli una serata dedicata al mondo Disney, con letture di Nadia Terranova, Giusi Marchetta e la conduzione di Manlio Castagna.

Tanti i laboratori in questa edizione: tra gli altri esploreremo la mindfulness con Elisa Castiglioni, la poesia con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, si parlerà di ambiente con Andrea Vico, e ancora di fumetti con Gud. Non mancheranno gli speed-date con gli editor, ormai attesissimi ogni anno, con protagonisti professionisti di diverse case editrici che hanno il compito di raccontare i libri da loro pubblicati in pochissimi minuti, cercando di convincere e incuriosire i lettori. Il programma completo del Festival verrà reso noto nei prossimi giorni e sarà disponibile sul sito e promosso sui canali social.