Giuliano Cardellini presenta il suo libro "Vivi il tuo Ben Essere", una nuova via per vivere bene e in salute

Dulcis in fundo

Aperitivo di frutta e bollicine offerto dal ristorante Falsariga di Morciano di Romagna. Ore 20.30 “Cena del Ben Essere”, ispirata ad alcuni principi enunciati nel libro di Cardellini: natura, diversificazione, creatività, fantasia, gioco, sensualità, sperimentazione, gioia, innovazione, dulcis in fundo. Durante la cena l’autore leggerà alcune brani del libro o comunque descriverà alcuni principi del libro.

Un nuovo libro che si inserisce nel contesto più generale della “Scienza della Felicità” e della “Ricerca del Benessere”. Cardellini trae dalla sua esperienza di studio, di ricerca, di vita personale e professionale questo libro, in cui introduce parole e concetti del tutto innovativi. Primo fra tutti il “Ben Essere” secondo Cardellini, che si differenzia nettamente dal benessere. Cardellini appare in una nuova veste, una sorta di life coach, che attraverso i suoi suggerimenti e un'idonea formazione, conduce verso il Ben Essere.

Prima nazionale per l'uscita del nuovo libro di Giuliano Cardellini “Vivi il tuo Ben Essere”, venerdì 15 luglio , al ristorante Falsariga di Morciano di Romagna .

