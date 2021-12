Domencia12 dicembre alle 17, nella Sala del Giudizio al Museo della Città di Rimini, Giuseppe Musilli presenta il suo nuovo libro “Isola delle Rose. Insulo de la rozoj-la libertà fa paura” (Interno4 edizioni) insieme all’editore Massimo Roccaforte. Parteciperà alla presentazione Lorenzo Rosa, figlio di Giorgio Rosa ideatore e realizzatore dell’Isola delle rose. Durante la serata verranno proiettate interviste inedite ai protagonisti dell’impresa. Centonovanta avvincenti pagine in cui tutta la vita dello Stato indipendente viene ripercorsa dando voce ai diretti protagonisti dell’impresa. Il giornalista riminese Giuseppe Musilli, in lunghi mesi di ricerche negli archivi e nelle biblioteche, nonché attraverso interviste e incontri con i protagonisti dell’epoca, ritrovati grazie a un minuzioso e lungo lavoro di ricerca, ha ricostruito nel dettaglio la folle impresa dell’ingegner Rosa, che portò alla nascita dello Stato indipendente al largo di Rimini nell’estate del 1968. Per la prima volta sono stati raccolti i documenti, le testimonianze, le immagini di un’utopia durata pochi mesi ma la cui fama continua ad affascinare, tanto che anche Netflix nel 2010 ha dedicato all’impresa un film. Ma molte sono le discrepanze con la storia vera. In questo libro tutte le caselle tornano al loro posto. La prima edizione del volume, nel 2010, ha accompagnato il film-documentario “Insulo de la Rozoj. La libertà fa paura” del collettivo Cinematica, dal notevole successo internazionale. Questa nuova versione del libro, ampliata, contiene diversi contenuti inediti. Accompagnano il testo le illustrazioni, decine di fotografie, la rassegna stampa dell’epoca e la riproduzione di memorabilia e materiali originali dell’Isola. Nonché due scritti di Walter Veltroni (autore nel 2012 del romanzo “L’Isola e le rose”, per cui si avvalse della consulenza di Musilli) e di Lorenzo Rosa, figlio ed erede di Giorgio Rosa, fondatore dell’Isola. Ne emerge l’affresco di un periodo storico tratteggiato attraverso una delle imprese più utopiche e affascinanti che un uomo possa immaginare. Il libro è in vendita in tutte le librerie offline e online dal 2 dicembre 2021, distribuzione Messaggerie.

Ingresso libero con obbligo di Green Pass e solo posti a sedere fino ad esaurimento. Consigliata la prenotazione, qui: https://www.ticketlandia.com/m/event/libri