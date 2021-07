Giusy Ferrero salirà sul palco di Misano Adriatico

Il cartellone degli eventi estivi di Misano Adriatico è ricco di appuntamenti tra spettacoli, eventi culturali, grandi appuntamenti sportivi senza tralasciare l’intrattenimento per bambini e mercatini. Uno degli appuntamenti clou è previsto venerdì 30 luglio, nell’ambito della Pink Week, quando, sul palco di Piazza della Repubblica, salirà la cantante Giusy Ferreri, interprete di numerosi “tormentoni estivi”, come il recente successo ‘ShimmyShimmy’, brano che ha scalato in fretta le classifiche di ascolto italiane. La musica dance sarà protagonista a partire dal 31 luglio: tutti i sabati sera piazza della Repubblica si animerà con la travolgente energia delle band Divina Show, Joe Dibrutto, Jbees, Revolution e Moka Club.

A livello sportivo, oltre al consueto appuntamento con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, quest’anno a calendario dal 17 al 19 settembre, si segnalano il ritorno della celebre corsa ad ostacoli per veri spartani, la Spartan Race, fissata per sabato 11 settembre, e la prima edizione della Granfondo dei Campioni Misano Bike, gara di ciclismo per amatori, che scatterà dal Misano World Circuit domenica 5 settembre. Di alto livello anche la proposta culturale, con la conferma del Misano Piano Festival, la kermesse che da oltre un quarto di secolo offre a giovani talenti la possibilità di esibirsi insieme a pianisti affermati, e la novità degli eventi legati al ricordo dell’artista Augusto Del Bianco, racchiusi sotto il titolo La Naturale Bellezza. Non mancherà l’intrattenimento rivolto ai più piccoli: tutti i lunedì di luglio, in piazza della Repubblica, e tutti i lunedì di agosto nel Parco del Sole a Misano Brasile andrà in scena l’Acchiappasogni, spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie con giocolieri, acrobati, equilibristi, clown mimi e attori. Nelle frazioni di Misano in programma anche lo spettacolo di marionette “Pane burro e burattini”.Gli amanti dell’artigianato potranno dedicarsi allo shopping nei mercatini artigianali tutti i mercoledì sera a Misano Brasile, il giovedì sera nel centro di Misano e il venerdì sera a Portoverde, nell’ambito della Portovida. La programmazione completa è disponibile sul sito https://visitmisano.it/