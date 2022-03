“Gli abbracci scultorei” di Roberta Bagli in mostra a Cattolica

Sabato 12 marzo alle ore 17 in via Milazzo a Cattolica per Arte@Serra sarà possibili ammirare le opere di Roberta Bagli, scultrice, che espone nel negozio del giovane imprenditore pesarese Filippo Esposto, nonché nella vetrina dell’adiacente Erboristeria La Rosa di Bosco di Alessandro Morsiani che fornirà la favolosa tisana “Energia positiva”, che sarà servita in loco assieme a Vin Brûlé da Cristina Semprucci del Caffè Teatro di Cattolica. Per l’occasione: Paolo Staccoli farà omaggio delle specialità di Staccoli Cafè e La Fattoria del Piccione dì San Savino offrirà il suo Brut Rosé. Alle ore 18 Andrea Pasini, titolare della Cantina, presenterà questo spumante brut ottenuto da uve Sangiovese vinificate in bianco.

Roberta Bagli nasce a Riccione, si diploma all’istituto d’arte Mengaroni di Pesaro poi frequenta l’Accademia di belle arti a Urbino. Da sempre ricerca nelle forme e nella plasticità delle opere realizzate in terracotta, un gioco intenso ed equilibrato che esprima un sentimento. I benefici di un abbraccio sono oggi diventati necessari per il corpo e per l’anima ed è ciò che Roberta vuole trasmettere nelle sue sculture. Roberta fa parte da 4 anni dell’Associazione Culturale Artistica Scultura di Riccione.

La Boutique Serra di Filippo Esposto è uno spazio green. Lavora con un brand 100% riciclato che utilizza materiali “Made in green” essendo Filippo impegnato in una particolare attenzione all’ambiente, all’energia rinnovabile e alla buona salute del pianeta. A Pesaro, anche “Serra Pesaro”, “Terzo Canale” e “Loop” fanno parte della famiglia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.