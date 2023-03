Gli appuntamenti in biblioteca raddoppiano: il programma delle letture per bambini

Tornano le letture della Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano con due appuntamenti per i più piccoli.

Martedì 14 marzo le volontarie Simona, Sabina e Barbara per una lettura ed un mini laboratorio da "Una principessa piccola così ma...": la principessina Caterina è troppo piccola per essere una vera principessa, dicono in molti. Quando sa che suo nonno, pur essendo anche lui piccolo, ha fatto grandi cose, Caterina decide di seguire il suo esempio. Perché se si è coraggiosi, anche se si è piccoli, si può essere più forti di cento cavalieri e affrontare persino un enorme drago. La proposta è realizzata nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Donna.

Giovedì 16 marzo Diana parlerà invece dei papà con "Il segreto dei papà": i papà non sono tutti uguali, sono alti oppure bassi, pigri o sportivi, pazienti o nervosetti... però tutti, ma proprio tutti hanno un segreto: ogni papà è stato un bambino! Proprio così: quell’uomo grande, capace di fare tutto e che sa tutto, un tempo era come me: un bambino.



Le letture si svolgono dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Gli appuntamenti in Biblioteca sono un'occasione per ascoltare una storia, leggere, scoprire i tanti mondi della Biblioteca, realizzare un'attività creativa insieme a genitori, nonni, zii, tanti amici ed ai volontari della Biblioteca!

La lettura è consigliata per la Scuola dell'Infanzia e Primaria.