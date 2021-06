Gli Estraliscio al cinema e in tour con tappa a Rimini

Solo il 14. 15 e 16 giugno in 110 cinema verrà distribuito come evento da Nexo Digital il film di Elisabetta Sgarbi “E xtraliscio, punk da balera". Si ballerà finché entra la luce dell’alba” (elenco cinema in aggiornamento al seguente link: https://www.nexodigital.it/extraliscio-punk-da-balera/).

Il film è stato presentato in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova e il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi. Protagonisti del film, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, sono Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni. Special guest: Biagio Antonacci, Orietta Berti, Francesco Bianconi, Vasco Brondi, Roberta Cappelletti, Riccarda Casadei, Lorenzo Cherubini Jovanotti, Elio, Lodo Guenzi, Leo Mantovani, Gli Omini (Francesco Rotelli, Luca Zacchini, Giulia Zacchini), Antonio Rezza, Armando Savini, Michele Sganga e Mario Andreose, Francesco Cattini, Doriano Cazzola, Bruno Malpassi e Gilda Mariani. Disegni e animazioni di Igort.

L’uscita nelle sale rientra nel programma della ventiduesima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi (www.lamilanesiana.eu/). “Extraliscio-punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” sarà distribuito nei cinema italiani in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYMovies.it e Rockol.it.

Sono disponibili, in esclusiva sulla piattaforma in streaming Nexo+ (nexoplus.it), 12 contenuti Extra del film raccolti in una speciale Playlist dal titolo “Aspettando Extraliscio al cinema”. Sempre su Nexo+ è inoltre sempre disponibile la Costellazione di Elisabetta Sgarbi: un canale dedicato che propone un itinerario tra i capolavori dell’arte italiana, la grande letteratura, la musica, le scienze, le curiosità meno note, eppure più affascinanti di sempre. E dopo l’atteso film, continueranno a risuonare le note prorompenti degli Extraliscio con il tour estivo in tutta Italia “È bello perdersi -tour d’Italie” che farà tappa il 30 luglio alla Notte Rosa di Rimini.

Tutti coloro che comprano un biglietto per il cinema, possono usufruire di uno sconto per assistere al concerto. Visitando il sito del tour, inoltre, tutti i fan degli Extraliscio potranno scaricare il coupon per entrare al cinema a prezzo ridotto (maggiori info e elenco dei locali aderenti al seguente link: https://internationalmusic.it/extraliscio-al-cinema-e-al-concerto-con-uno-sconto/). Il tour è prodotto da International Music and Arts. Per informazioni e prevendite www.internationalmusic.it. Tutti gli appuntamenti sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.