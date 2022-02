Gli Extraliscio tornano in Romagna con “È bello perdersi”

Gli Extraliscio tornano ad esibirsi nei teatri italiani con tutta l’energia del loro imprevedibile punk da balera, portando sul palco i brani del loro doppio album “È bello perdersi” e le canzoni più famose della tradizione romagnola rivisitate in chiave “extra”.

Il prossimo appuntamento romagnolo è il 13 marzo, ore 21,15, all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna.

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana. Sul palco con gli Extraliscio Alfredo Nuti (chitarra, basso), Enrico Milli (tromba, fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e il re del sax Fiorenzo Tassinari per un tour imperdibile, in cui la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni si fonde con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni!

Il 2021 è stato l’anno degli Extraliscio: dalla Mostra del Cinema di Venezia, con il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi, al Salone del libro di Torino con il loro primo libro “Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), al Torino Film Festival con il filmino, sempre di Elisabetta Sgarbi, “In Amazzonia” a tante altre presentazioni in tutta Italia.

Il nome degli Extraliscio ha superato i confini italiani, con un concerto a Parigi in occasione de “La Milanesiana d’autunno, ideata a diretta da Elisabetta Sgarbi” all’Istituto Italiano di Cultura, e un concerto a Miami Beach in occasione della Hit Week. Gli Extraliscio sono stati anche al cinema protagonisti del film “Extraliscio – Punk da Balera” di Elisabetta Sgarbi, film vincitore del Premio FICE e del Premio SIAE, distribuito da Nexo nelle sale di tutta Italia e attualmente disponibile sulla piattaforma Nexo+, dove sono presenti anche il filmino “La nave sul monte” di Elisabetta Sgarbi e tutta la Costellazione dedicata a Elisabetta Sgarbi, Betty Wrong e La nave di Teseo. È disponibile in libreria “Extraliscio - Una storia punk ai confini della balera” (La nave di Teseo), il primo libro degli Extraliscio: tre autobiografie che hanno i contorni di un romanzo d’avventura e insieme fanno una storia vera. Il libro è stato presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha in copertina una foto inedita di Oliviero Toscani che ha immortalato gli Extraliscio nella campagna di Ro Ferrarese. «Una foto che parla da sola» afferma Oliviero Toscani. Comincia con una prefazione di Ermanno Cavazzoni e prosegue tra aneddoti mai raccontati e foto di archivio che ripercorrono 70 anni di musica e di storia dell’Italia: dal Brasile alla Romagna, da Secondo Casadei a Raoul Casadei, dal Leoncavallo di Milano al Chet Baker di Bologna al Teatro Ariston con il suo Festival di Sanremo. È in radio il singolo “La nave sul monte”, estratto dall’album “È bello perdersi”, accompagnato dal primo capitolo del filmino “La nave sul monte” con regia di Elisabetta Sgarbi, disponibile su Youtube al seguente link: https://youtu.be/rH3YDTmVEsA.

Le prevendite per il concerto del 13 marzo sono disponibili su Vivaticket e nei punti vendita abituali. Per partecipare sono obbligatori green pass e mascherina Ffp2.