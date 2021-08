Gli Psicologi in tour a Rimini

Dopo lo speciale tour acustico della scorsa estate, questa volta gli Psicologi “fanno sul serio” con una serie di date full band elettriche. Mercoledì 11 agosto alle 21 il tour del duo sbarca ad Arena Lido (darsena di Rimini), dove proporrà una selezione di brani dai due ep "2001" e "1002", e dall'album d’esordio "Millennium Bug" (nonché dal repack "Millennium Bug X").

Psicologi è l'incontro artistico tra Lil Kaneki e Drast, classe 2001. Un sodalizio nato sul web e sfociato nella musica. Drast (al secolo Marco De Cesaris), napoletano del centro storico, e Kaneki (Alessio Akira Aresu), romano di San Lorenzo, riescono a raccontare la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani, flussi di coscienza in forma pop-rap, emerge la generazione “post millennials”, idealista e digitale, McDonald’s e strada, Nike e centri sociali, amori tra i banchi di una scuola non più in grado di rappresentarli. Ad Arena Lido saranno accompagnati dalla batteria di Alberto Paone e dal polistrumentista Daniele Razzicchia.

Il brano d’esordio “Diploma” mette a fuoco con disarmante semplicità emblemi e pensieri dell’adolescenza contemporanea. Con “Autostima” si affacciano sulle piattaforme di streaming continuando a fare proseliti. “Alessandra”, realizzato con i produttori Frenetik & Orange, segna un primo step verso le collaborazioni con forti beat maker, come Sick Luke sul brano “Stanotte”, e altri sulla rampa di lancio, come Mr. Monkey e Fudasca. La scrittura, già lucida e credibile, vira ora verso il pop (“Non mi piace”), ora verso l’emocore e il rap, si fa struggente, candida (“Guerra e Pace”), ma anche rabbiosa e ribelle (“Robin Hood”), sorprendendo per varietà di soluzioni ed efficacia. La somma delle loro canzoni è diventata un doppio cd ("2001 + 1002") uscito a fine 2019, che racconta questa fase creativa mettendo un primo punto del loro percorso. Dopo un tour invernale in cui hanno riempito i locali di mezza Italia, a febbraio 2020 è uscita “Sto Bene”, prima anticipazione del nuovo album, a cui ha fatto seguito il secondo estratto “Generazione”. Nel giugno 2020 il loro disco d’esordio, “Millennium Bug”.

Un titolo che già raccoglie in sé suggestioni e chiavi di lettura utili a comprendere la natura di questo progetto e il contesto in cui è nato. Per Marco e Alessio, sempre alla ricerca di stimoli per raccontarsi, si tratta un nuovo passaggio che consolida il loro breve ma già luminoso percorso. Il singolo “FCK U” vede per la prima volta la presenza di un feat in una canzone a nome del duo, e per questo battesimo non poteva che esserci a dar loro manforte una delle artiste più interessanti della scena urban italiana odierna, la fortissima Madame. La produzione è a cura di Drast e di Winniedeputa, mix e master di Andrea Suriani. Oltre a Madame sono presenti nel disco anche le preziose collaborazioni con Tredici Pietro sul brano “Funerale” e Fuera sul brano “Povero”. “Millennium Bug” esordisce alla posizione numero 5 dei dischi più venduti in Italia ed è presente stabilmente nella top 100 della classifica Fimi.



A settembre 2020 Drast e Kaneki pubblicano “Tatuaggi” in compagnia della loro “sorellina” e compagna di etichetta Ariete. Il brano nel gennaio 2021 è stato certificato oro Fimi. Ad aprile è uscita la repack Millennium Bug X.Inizio concerti ore 21, ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19, prevendita biglietti su TicketOne e Liveticket.