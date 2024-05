Nel fine settimana appuntamento su "due ruote" con “Good Bike! Gente di Bici”

Il fine settimana della città è su "due ruote". A partire da venerdì 31 maggio e fino a domenica 2 giugno, Rimini si tinge di giallo per accogliere “Good Bike! Gente di Bici”, l’evento itinerante che celebra il mondo delle biciclette in concomitanza con lo storico passaggio del Tour de France in Italia. La rotonda Lucio Battisti, di fronte a piazzale Fellini, si trasformerà nel fulcro di questa festa gratuita aperta a tutti, grandi e piccini.

Durante i tre giorni di festa, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi completamente nel mondo del ciclismo. Le attività programmate includono il battesimo della bici per i più piccoli, show acrobatici di BMX, bike trial e bike polo. Gli appassionati potranno assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati alle due ruote e godere delle esibizioni di professionisti del settore.

L’area gestita dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) sarà il cuore pulsante dell’evento, dove si terranno conferenze, presentazioni di libri, racconti di storie di campioni e interventi di autori e ciclisti, sia del passato che contemporanei.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, con una live band che animerà le giornate del festival, aggiungendo un tocco di energia e allegria all’atmosfera festiva.

A completare l’offerta, ci sarà una selezione di food truck a cura di "Streeat - Food Truck Festival", il primo festival itinerante di street food di qualità in Italia, che da dieci anni delizia il palato dei visitatori con le sue proposte culinarie.

“Good Bike! Gente di Bici” non è solo un evento per celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia, ma anche un’opportunità per promuovere la cultura del ciclismo, sottolineando l’importanza di questa pratica sostenibile e salutare. Invitiamo tutti a partecipare a questa straordinaria festa della bicicletta a Rimini, per condividere la passione per le due ruote e godere di un evento unico nel suo genere.

Dove: Rotonda Lucio Battisti - Marina Centro, Rimini

Quando: Venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno

Ingresso: Gratuito