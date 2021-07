Gramigna tra musica, buon vino, prodotti tipici e la finale degli Europei di calcio

Domenica 11 luglio dalle 18 alle 23 al parco dei Cerchi di Coriano (Via G.Garibaldi, 23) arriva la data speciale di Gramigna, la mostra incontro con i prodotti tipici e la biodiversità del territorio, proposta da Pro Loco Coriano e Aps Corrente Alternativa in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Coriano. Si comincia alle 18, con ingresso gratuito, dalle 19 aperitivo-degustazione di Slow Food, (si consiglia di arrivare per tempo per prenotarlo), Ludobus, musica e cibo da asporto, poi, alle 21, tutti insieme davanti all’Italia in finale agli Europei di calcio. A Gramigna ci si incontra, si degusta e si gioca, con il Ludobus per i più piccini, mentre gli adulti si godono musica dal vivo, ristorazione da asporto e, a cura della Condotta Slow Food Rimini e San Marino, un aperitivo guidato con degustazione di prodotti del territorio, la musica dal vivo di Lisa e Fabio e… gran finale con Italia-Inghilterra!

Nella piazza di Gramigna ci saranno ortaggi di stagione biologici, biodinamici e a km zero, piade, cassoni e focacce prodotte con farine integrali macinate a pietra, formaggi di capra e pecora, olio, vino, birra, miele, marmellate, conserve e sott'oli, torte e crostate per riscoprire quanto è buono e quanto fa bene quello che viene dai nostri campi. Proprio come la Gramigna rossa, che è un'erba officinale poco conosciuta ma ricca di proprietà officinali.

Moltissime le aziende presenti: Miele Dettori, Birrificio Noiz, Agricola Podere Roccolo, Agricola Ella Agricola Terre di Grabo, Fattoria Naturale, Formaggi Il Buon Pastore, Verdure in piazza, Poli Hops, Formaggi Olivia, Ca Masarot, Agricola Violina Bio. Ristorazione da asporto a cura di Salmeni e Pro Loco Coriano. Non mancheranno anche le produzioni artigiane di Artigianato Ely Creando e Stefania Righetti, Ilari marinate, Marilena bugli, Giuseppe di Lecce.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...