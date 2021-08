Gran Galà lirico con concerto finale della Masterclass del Maestro Romualdo Savastano

Venerdì 6 Agosto 2021 alle ore 20.30 in Piazza Dante Alighieri a San Leo, si terrà il Gran Galà Lirico, concerto finale degli allievi della Master Class di perfezionamento in canto lirico tenuta dal Maestro Romualdo Savastano.



Il concerto vedrà la partecipazione di prestigiose voci del panorama operistico internazionale che si esibiranno in celebri arie d'opera: Claire Coolen, Soprano; Kalvis Kalni?š, Baritono; Andrii Ganchuk, Baritono; Mareike Jankowski, Mezzo Soprano; Gabriele D’Orazio, Baritono; Sofia Celenza, Soprano; Kyoko Fokuda, Soprano; Dayana Lorente, Soprano; Martina Ganchuk, Soprano; Eleni Charalambous, Soprano; Jasmine Gonnella, Soprano; Rémi Nigués, Baritono; Louis Gohin, Baritono. Al pianoforte, il Maestro Maris Skuja e il Maestro Alessandro Viale, che calcano regolarmente i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo. Il Maestro Savastano si perfeziona come baritono con il famoso tenore Antonio Savastano (suo fratello) e debutta al Teatro dell’Opera di Roma con il Macbeth di Verdi diretto dal M° Patanè. Dopo la morte del fratello decide di fondare l’Accademia A.R.T. Musica ed inizia l’attività come maestro per cantanti lirici e organizzatore di eventi pubblici e concorsi. Svolge Master di specializzazione in tecnica vocale e interpretazione in Italia, Francia, Spagna, Giappone, Corea del sud Austria e Svizzera, con lo scopo di perfezionare giovani talenti e di guidarli nel mondo della lirica con una preparazione di alto livello. La sua grande e unica dote innata di percezione del suono è affiancata da una lunga serie di studi sulla neurofisiologia che gli hanno permesso di poter approfondire la sua esperienza integrandola altresì con tutti quelli che sono i principi fondamentali delle tecniche posturali per cantanti (Alexander, Feldenkrais, ecc.) e del sé corporeo che definiscono il cantante nella sua globalità. Nell’ambito della Master Class il maestro si avvale della collaborazione di professionisti quali il regista Cubano Ernesto Luis Donas ed il Maestro Michele Reali, accompagnatore al pianoforte. Moltissimi sono i cantanti ormai in carriera che hanno partecipato alle sue master e che si sono formati con il Maestro Romualdo Savastano, ricordiamo Cristina Piperno, Antonio Poli, Federica Lombardi, Anna Goryachova, Goran Juric, Alessandro Luciano. L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541 92 69 67 o con un Whatsapp al 339 549 75 76.