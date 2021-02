"Grand buffet - Avanzi teatrali in salsa stream": sarà carnival show

Città teatro ritorna con una nuova puntata di "Grand Buffet- avanzi teatrali in salsa stream", con la dedica a un Carnevale inaspettato e fuori tempo massimo. Dopo l’esperimento in streaming del GRAND BUFFET di Dicembre, “numero zero” ideato per la serata di pre-Capodanno, che ha visto 100 persone collegate via ZOOM per una serata interattiva e originale, Città Teatro continua la sperimentazione dei contenuti teatrali in una formula di spettacolo comico con altri due appuntamenti, che copriranno i mesi invernali fino a primavera (Febbraio e Marzo) . Confermata la scelta della diretta da San Clemente (Rimini)



Primo Appuntamento in diretta streaming:

Sabato 27 Febbraio 2021 - ore 21.00

GRAND BUFFET - avanzi teatrali in salsa stream

presenta:

CARNIVAL SHOW/ la quaresima che non ti aspetti

Con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo, Alessandro Ciacci

e con gli allievi del laboratorio Teatro Villa Antonella de Berardinis, Gianluca Silla, Colomba Nini, Ilaria Rossetti, Josette Absi, Mauro Fraternali, Sara Valenti

Scene Keiko Shiraishi

Luci e dir. Tecnica Nevio Cavia

Regia Davide Schinaia



Il mondo è alla rovescia: a Carnevale si poteva recitare perché poi in quaresima no; a Carnevale 2021 non abbiamo recitato, mentre la quaresima dura ormai da un anno. Quindi oggi si festeggia: si fa Carnevale! Ovviamente a modo nostro, che il Teatro lo abbiamo sempre ribaltato e stravolto. Spazieremo dalla drammaturgia comica originale (Loris Pellegrini, Alessandro Ciacci…) a pillole di drammaturgia contemporanea. Nel cast, gli artisti di Città teatro & friends! Carnevali dal mondo, pietanze semiserie, angolo della quaresima, ma anche Voci Nuove, il nostro laboratorio teatrale che riproduce repertori della comicità dell’assurdo o delle più note penne del varietà televisivo degli anni ’70, divenute ormai veri e propri “standards”, come Il Trio Marchesini-Solenghi-Lopez, Bice Valori-Ave Ninchi, Mel Brooks, etc. La regia video è come sempre di Davide Schinaia, anche consulente drammaturgico, mentre l’importante fattore visuale è affidato al team Scenediluce composto dalla scenografa modenese Keiko Shiraishi e dal direttore tecnico Nevio Cavina, noto light designer e docente di illuminotecnica e light design all'Accademia di Belle Arti di Venezia.



Biglietti 5,00€ su www.Liveticket.it da Mercoledì 24 Febbraio!

Il tuo contributo supporta la nostra attività.

Informazioni generali : cell 391-3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13).

Negli altri orari: cell 348-3212280 giorgia.penzo@cittateatro.it

www.cittateatro.it

FB: Città Teatro