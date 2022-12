Grande festa su due ruote, la città ospita i campioni del pattinaggio artistico mondiale

Tempo di festa e di grande spettacolo. Il Pattinaggio Artistico Riccione festeggia i suoi primi 40 anni in occasione dei 100 anni del Comune di Riccione unitamente al Centenario della fondazione della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con un grande show: Riccione And Friends – Gran Galà su Ruote. Dalla lunga esperienza di 40 anni di sport, il Pattinaggio Artistico Riccione regala il grande evento a tutta la cittadinanza. Sabato 17 dicembre il Playhall di Riccione ospiterà grandi campioni del pattinaggio mondiale che si uniranno agli atleti del Pattinaggio Riccione e di altre associazioni sportive del territorio per uno spettacolo unico all'insegna dell'inclusione. Saranno in pista Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, pluricampioni mondiali di pattinaggio artistico e il campione mondiale di freestyle Nicolas Santoni, per uno spettacolo eccezionale.



All'evento presenzieranno il vice presidente Fisr Marica Kulman e Ivano Fagotto, responsabile nazionale artistico. La regia della serata è stata affidata al maestro Mario Vitta, allenatore e coreografo vincitore di 10 titoli mondiali, che insieme al suo staff unirà più di 300 atleti di pattinaggio artistico ma anche freestyle e skateboarding. Parteciperanno alla serata anche i ragazzi del Centro21 di Riccione che danzeranno con i pattinatori e atleti di altre discipline sportive del territorio provinciale.





