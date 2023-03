Clarissa Vichi celebra Mina con il concerto tributo "Grande Grande Grande"

Ingresso platea 13€; galleria 10€; riduzione di 2€ per under 25 over 65 anni

La stagione del palcoscenico romagnolo volge quasi al termine. A salire in scena sabato 25 marzo alle ore 21:15 è Clarissa Vichi in Grande Grande Grande, un concerto tributo a Mina nel giorno del suo compleanno.

Con lei in scena i The sound messengers: Marco di Meo (chitarre), Massimo Valentini (sassofoni, cajon e voce), Claudio Morosi (piano) e Francesco Belfiori (narrazioni).



Nel giorno del compleanno di Mina (25 marzo 1940), una serata a lei dedicata, un tributo alle sue grandi canzoni a lei come l’immensa artista che è, ancora e sempre in anticipo sui tempi, alla sua voce, considerata la più grande voce italiana di sempre. Quello immaginato da Clarissa Vichi, è uno spettacolo di musica e parole dedicato a Mina, con narrazioni di Francesco Belfiori e musica del trio The Sound Messengers (da oltre 10 anni formazione in costante evoluzione sonora e stilistica). "La voce unica di Clarissa Vichi, ci accompagnerà nel suadente e magico repertorio della ’Tigre di Cremona’, affiancata da tre grandi musicisti italiani, il chitarrista Marco di Meo e Massimo Valentini ai sassofoni, cajon e voce e con il pianista Claudio Morosi.



Un concerto intenso, pieno di emozioni, dal repertorio intramontabile, interpretato e "rivisto" in modo intimo ed accarezzato da arrangiamenti Soft e Smooth.