A Cattolica, il concerto della Grande Orchestra di fiati del Conservatorio Rossini

Venerdì 22 luglio, alle ore 21.00, al Teatro della Regina di Cattolica, appuntamento con il concerto della Grande Orchestra di fiati del Conservatorio Rossini.

L'ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Programma

Giuseppe Filippa (1836-1905)

Gran Marcia

rev. Michele Mangani

dedicata al Commendator Carlo Pedrotti ed eseguita per la prima volta in occasione dell’inaugurazione del Conservatorio di Musica G. Rossini il 1° Novembre del 1882

Vincent Persichetti (1915-1987)

Pageant

Gustav Holst (1874-1934)

Second Suite in F

Alessandro Stradella (1643-1682)

Aria da Chiesa

trasc. T.V. Fraschillo

Pierre La Plante (1943)

In the forest of the king

A Suite of Old French Songs

Michele Mangani (1966)

Suoni dell’Altopiano

International Music Program Project

Il Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” è membro del programma di studio IMP, un progetto di scambio di studio internazionale tra Università statunitensi e Conservatori italiani, incentrato sugli ensemble di fiati con lezioni che si svolgono congiuntamente in Italia ed in USA.

Il programma è realizzato grazie alla collaborazione tra Carroll University, Marquette University, UWM University, Drexel Universìty, Stanford University, e i Conservatori di Pesaro, Cesena e Salerno, con un intenso scambio di esperienze di studio e musicali per studenti italiani ed americani.

All’interno del progetto IMP, il Conservatorio Rossini ospita una delle tappe italiane dell’International Master for Wind Ensemble.