Appuntamento con il gusto: la "Grande Rustida" torna ad ingolosire Piazza I Maggio con pesce grigliato e vino

La città di Cattolica è pronta ad imbandire Piazza I Maggio, per accogliere al meglio mercoledì 19 luglio uno tra le manifestazioni enogastronomiche più attese e succulente della stagione estiva. Infatti, dopo quattro anni di "graticole spente" torna l'appetitoso appuntamento con "Grande Rustida", un'occasione per cittadini e turisti di ritrovarsi insieme, in un’atmosfera gioiosa e all'insegna della convivialità, accompagnata dalla degustazione di ottimo pesce cotto rigorosamente alla brace e spettacoli musicali.

A partire dalle ore 20:30 di mercoledì 19 luglio, tra carboni ardenti e sorrisi, il profumo del pesce grigliato chiamerà tutti a raccolta per il grande banchetto: saranno allestiti diversi “fuoconi” e postazioni per cuocere il pesce azzurro fresco di giornata, preparato, grigliato e servito da oltre 40 bagnini cattolichini, e accompagnato da tanto vino locale delle colline della Valconca.

Il pesce lo si potrà gustare gratuitamente mentre per il beveraggio servirà un piccolo contributo.