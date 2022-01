I Funkclub portano i grandi classici pop & funk a Misano

Sabato 5 Febbraio, alle 21.30, la musica di Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge sarà al Grillo Bianco 2 (via Arsiano, 9) a Misano Adriatico grazie a “Funkclub live”. A portare le loro canzoni a Misano saranno le mani esperte di musicisti come Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (bassista dei Central Unit) e Carlo Cavazzoni (batterista degli Stoneage's), e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi. Prenotazione obbligatoria 3337447575, 3334964314, 0541600745. Ingresso con green pass.