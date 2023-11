La Granturismo ospita la prima assoluta del nuovo spettacolo di Paola Minaccioni "Stupida show!"

La Granturismo ospita la prima assoluta del nuovo spettacolo di Paola Minaccioni, un’esilarante invettiva contro l'amore presentata al termine di una residenza di allestimento. Stupida show! è uno spettacolo per cuori coraggiosi, un monologo di stand up comedy in cui Paola Minaccioni ci accompagna nell’indicibile dei nostri piccoli inferni personali, per dare voce a tutte le frustrazioni che non abbiamo il coraggio di confessare.

Artista di teatro, cinema e televisione tra le più amate in Italia, in questo spettacolo interpreta una donna capace di trasformare ferite personali e fallimenti in una materia di travolgente comicità, prendendo di mira il suo avversario naturale, l’amore. Quella che abbiamo di fronte non è una tenera eroina da compatire ma una donna da temere, pronta a svelarci i vizi e la follia di chi sa bene cosa significa inciampare. Stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità, ha proprio voglia di dircene quattro.

Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo. Produzione: Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, Argot Produzioni e Carrozzeria Orfeo; in coproduzione con La Corte Ospitale, Accademia Perduta – Romagna Teatri, Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival.