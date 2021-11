Green Christmas 2021, si accendono gli alberi del quartiere e arriva "Natale Avventura”

Al via il progetto Green Christmas 2021 a Riccione. Un progetto che vede sei alberi di Natale destinati a le Fontanelle, Raibano, viale Arezzo, Spontricciolo, San Lorenzo e la zona del PlayHall. I primi tre pini verranno accesi con le luminarie di Natale e gli addobbi delle feste sabato 11 a partire dalle 14.30 alla presenza degli assessori Galli, Ermeti e Battarra. Gli altri tre, invece, domenica 12 sempre a partire dalle 14.30. La cerimonia dell'accensione degli alberi sarà seguita da un momento conviviale con la collaborazione dei comitati dei quartieri, mentre gli addobbi sono stati fatti a mano dei bimbi di tutti gli asili di Riccione, dai Centri di Buon Vicinato e dai comitati d'area Parco Sport Village e San Lorenzo, dalle parrocchie di Riccione e dai nonni del centro diurno comunale. Al momento dell'accensione degli alberi sarà anche organizzato un giro per i nonni in trenino accompagnati a vedere gli alberi dagli harleysti del Riccione Chapter, Club Ufficiale Harley-Davidson.

Natale nei quartieri di Riccione coinvolge attivamente i comitati d'area anche nell'istituzione dei mercatini per scegliere la strenna natalizia perfetta. Da novembre a gennaio infatti è stato è stato istituito il mercatino di creatori dell’ingegno e degli hobbisti denominato “Natale avventura” presso il Parco Cicchetti (viale Maurizio Bufalini, all’interno dello spazio gestito da San Marino Adventures) nei giorni: 27 e 28 novembre, 4-5-8-11-12-19 dicembre e 6 gennaio 2022, dalle 10 alle 20, con la partecipazione di 20 espositori. Un appuntamento da non perdere in una bellissima cornice verde e naturale nel cuore di Riccione a due passi da viale Ceccarini.