Il Mulino Sapignoli "apre le danze" al festival itinerante dedicato al mondo green

Domenica 16 aprile l'antico Mulino Sapignoli vedrà l'inaugurazione fluviale per il Green Festival Montefeltro 2023: un vero e proprio gioiello museale con le sue macine ancora funzionanti, e per un festival che parla di acqua e di fiumi non poteva esserci battesimo più appropriato.



Anche quest’anno il Green Festival ripropone la sua formula itinerante con ben 14 tappe, in cui toccherà i comuni di tre province, due regioni e la Repubblica di San Marino per culminare il 22, 23 e 24 settembre a San Vito di Rimini.

La giornata di domenica 16 aprile prenderà il via alle ore 14:00 con una passeggiata ecologica, ma anche poetica e geologica sulle rive del Marecchia.

A partire dalle ore 15:00 saranno possibili le visite guidate al Museo del Mulino, mentre alle ore 16:30 ci sarà un momento inaugurale del festival con la presenza di ospiti e istituzioni.