Green Orange Loop e Osserva tour, due iniziative a favore dell'’ambiente

Sabato 5 e domenica 6 giugno saranno due giorni pieni di iniziative dedicate all’ambiente. Si parte la mattina del 5 Giugno con Green Orange Loop - Raccolta straordinaria di Alimenti e biciclette, organizzato dal TeamBota e Bike Park Rimini, insieme alle associazioni e community che lavorano per la mobilità sostenibile.

Dalle ore 9.30 sarà possibile consegnare presso il piazzale esterno del Bike Park la propria "spesa sospesa" e durante la giornata verranno raccolte anche biciclette (in particolare da bambini) che saranno controllate e rimesse a nuovo dai ragazzi di Ciclofficina Rimini e Bike Park Rimini per il progetto Ri-Ciclo.

Alle ore 11.30 presentazione della nuova Consulta della Bicicletta del Comune di Rimini, nata nel mese di aprile. Maggiori informazioni:

Sempre il 5 Giugno dalle ore 15:00 Punto di ritrovo all’ex Delfinario di Rimini, per poi fare rotta verso la spiaggia libera e le scogliere. Un pomeriggio dedicato al mare e alla sensibilizzazione.

Per toccare con mano quello che viene disperso nell'ambiente, un momento per conoscere nuove persone e per fare attività all'aperto.

L'evento rientra sia nel calendario nazionale delle attività di Legambiente "Spiagge e Fondali puliti", rappresenta la quarta edizione di "Tutti insieme per il mare pulito!" e fa parte del "Rimini blue life fest" (alleghiamo programma completo). Maggiori informazioni:

Per finire il 6 giugno dalle ore 10:00, OsservaTour, partenza dal Ponte di Tiberio Il fiume porta molti materiali con sé, di questi la maggior parte possiedono ancora un valore intrinseco, e possono essere utilizzati per creare nuovi oggetti, senza dover sfruttare risorse vergini. Con queste risorse, insieme creeremo un osservatorio, in cui ciclisti e camminatori potranno riposarsi e fermarsi a osservare la natura. ° 10:00 - partenza dall’invaso del Ponte di Tiberio ° 11:00 - arrivo presso l’osservatorio, illustrazione del progetto e divisione in gruppi di lavoro ° 13:00 - pranzo in compagnia dei soci di Legambiente Valmarecchia ° 15:00 - conclusione dei lavori, saluti finali e partenza verso Rimini. Per sostenere l'iniziativa ed altre attività è richiesto un contributo minimo di 8 euro, prenotazione obbligatoria per questioni logistiche.Maggiori informazioni: https://fb.me/e/3wc6zq8aN