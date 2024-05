“La guerra dal cielo. I bombardamenti 1943-1945", in Cineteca comunale una giornata di studi

Si svolgerà mercoledì 8 maggio, alla Cineteca comunale in via Gambalunga 27, il seminario intitolato “La guerra dal cielo. I bombardamenti in Emilia-Romagna 1943”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra , insieme a Liberation Route Italia, in collaborazione con il Comune di Rimini, la Biblioteca Gambalunga e l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Rimini, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa Emilia-Romagna e del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Gli organizzatori fanno il punto indagando gli studi su un argomento importante per la regione Emilia-Romagna: i bombardamenti aerei durante la Seconda guerra mondiale. Quasi tutto il territorio ne fu colpito: da Rimini a Piacenza, le più grandi città furono segnate dalle bombe sganciate dagli alleati per liberare il paese dall'occupante tedesco e dai fascisti. Ogni luogo ne ha coltivato la propria storia e memoria.

Per l'ottantesimo anniversario di queste distruzioni, Anvgc e Liberation Route Italia hanno quindi pensato di fare un focus a livello regionale, mettendo insieme ricercatori ed enti che si sono occupati di vari aspetti riguardanti il tema. La mattinata verrà dedicata alle motivazioni militari dei bombardamenti e alle conseguenze sui civili. Verrà indagata anche l’influenza di questo periodo sulla storia repubblicana. A questi temi generali si aggiungeranno approfondimenti sugli sfollati e sulla zona di Rimini particolarmente colpita dal fenomeno.

Nel pomeriggio interverranno i referenti storici e scientifici di alcuni progetti regionali, che hanno raccontato i bombardamenti alle proprie comunità di riferimento, da Reggio Emilia a Rimini, da Bologna a Modena, passando dal Regno Unito per una riflessione sul punto di vista che emerge dagli archivi inglesi.

La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti, con priorità per i docenti delle scuole, nel limite dei posti disponibili. Gli insegnanti possono iscriversi tramite il portale ministeriale S.O.F.I.A. entro il 10 maggio. Le altre persone interessate possono invece inviare una mail alla segreteria organizzativa: rimini@anvcg.it

La partecipazione all’intera giornata prevede per i soli insegnanti in servizio a scuola il rilascio di attestato di frequenza valido come attività di formazione e aggiornamento.

Per informazioni: rimini@anvcg.it – tel. 0541 780314.