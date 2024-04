Torna l'appuntamento con "GustaBorgo" tra show cooking, prodotti tipici, trekking e degustazioni

Domenica 28 aprile, il borgo di San Leo si trasforma nella capitale di tutti i buongustai con la prima edizione di “GustaBorgo: il territorio è servito”, evento che unisce le eccellenze enogastronomiche locali ad attività all'aria aperta, come escursioni bike e trekking, ma anche musica, spettacoli e attività per i più piccini.



Si tratta di un progetto che vede il Comune di San Leo come ente capofila e che coinvolge anche la

Repubblica di San Marino e i Comuni di Coriano, Verucchio e Montefiore Conca. A rotazione, gli

eventi targati “GustaBorgo” faranno tappa in ciascuna delle realtà che hanno dato vita a questa nuova sinergia, proponendo di volta in volta esperienze specifiche e mettendo al centro la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

La cittadina di San Leo si rallegrerà con gli show cooking e le degustazioni delle eccellenze agroalimentari locali, abbinati ad un brindisi con i vini di qualità del cantine del territorio. I Musicanti di San Crispino allieteranno il pomeriggio con musica e canti, mentre per i più piccoli non mancheranno le sorprese, laboratori e momenti di gioco. Paesaggi mozzafiato e una natura incontaminata da esplorare saranno gli ingredienti di escursioni, a piedi o in bici, che si alterneranno durante la giornata.

GustaBorgo già a partire dalla giornata di sabato 27 aprile intratterrà i cittadini e tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione, con il convegno dal titolo “Il valore delle produzioni locali e degli allevamenti” che si svolgerà alle ore 16:00 presso la Fortezza. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, sono in programma gli interventi di Guido Cardelli Masini Palazzi (presidente di Coldiretti Rimini), Diego Palazzini (nutrizionista), Devis Carli (Gruppo Carli spa), Lucio Saccani (sommelier e ristoratore), Raffaele Rossi (chef e docente) e di Claudio Bovo (direttore ARAER). A conclusione ci sarà una degustazione di prodotti tipici in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori. Questo incontro sarà dedicato quindi alle produzioni locali e all’importanza dell’agricoltura e dell’allevamento nel territorio e per il territorio. Si svolgerà volutamente durante l’evento Gustaborgo che, quale progetto di rete, ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. La presenza di Coldiretti e del Direttore regionale allevatori rappresenta anche un momento di supporto e vicinanza a tutti gli Agricoltori e Allevatori locali.

Programma "Gustaborgo" :

Domenica 28 aprile