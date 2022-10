Halloween a Fiabilandia: spettacoli a tema, animatori, streghette, truccabimbi e una sfilata a premi

Da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre, Fiabilandia si trasformerà nella location perfetta per un Halloween indimenticabile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Tutto nel Parco sarà dedicato alla festa più spaventosa dell’anno: attrazioni allestite a tema, menù speciali nei punti ristoro, spettacoli dal vivo e incontri “spaventosi”!



Per questa occasione, il Parco Riminese ha avviato una collaborazione con la scuola di danza Madd, specializzata in danza classica, moderna, hip hop e tutte le discipline urban; giovani danzatrici abilissimi si esibiranno in balletti e si trasformeranno per l’occasione in streghette truccabimbi, simpatici zombie e mostri che proporranno ai più piccoli l’ardua scelta tra “dolcetto o scherzetto?”.



Ma l’appuntamento più importante è previsto per lunedì 31 ottobre : alle ore 15.00 l’imperdibile spettacolo Fiaby Circus Horror, che per l’occasione verrà replicato alle 19:00, sarà popolato da clown, acchiappafantasmi, artisti e giocolieri che si esibiranno con costumi, musiche e scenografie interamente dedicate a questa ricorrenza. Alle 16:00 Western Show, dove l’eterna lotta tra cow-boy e indiani d’america diventerà una festa per tutti. Alle 20.30 il momento più atteso: la sfilata di costumi, in occasione della quale ogni bambino travestito potrà partecipare e vincere premi esclusivi!



Per tutte le giornate di apertura di questo lungo weekend, fatta eccezione per il 31, i bambini che si presenteranno vestiti a tema entreranno al prezzo speciale di €12,00. Il Parco sarà aperto dalle 10:00 alle 17:00 mentre il 31 la chiusura è prevista per le ore 22:00.