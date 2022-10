Halloween in famiglia a Marina Centro nel popolare ristorante

Prezzo non disponibile

Dal 25/10/2022 al 07/11/2022

Un Halloween fuori dal comune e in pieno stile “Made in Napoli”? Rossopomodoro Rimini dal 25 ottobre al 7 novembre apre le porte del ristorante di Marina Centro a zucche colorate, streghette, fantasmini e simpatici mostriciattoli.

A rendere ancora più magica l’atmosfera di Halloween, ecco servita l’avventura cinematografica dedicata alla famiglie - nelle sale italiane dal 27 ottobre - che racconta di uno stravagante coccodrillo canterino vissuto a New York City.

Tratto dall’omonimo libro per bambini, “Il Talento di Mr. Crocodile”, l’interprete principale della pellicola d’oltreoceano diventerà “protagonista” di un divertente gioco da tavolo; anzi di ben tre giochi!

Sulla tovaglietta personalizzata che accompagnerà il menù bimbi, i giovani amici di Rossopomodoro potranno aiutare il buffo coccodrillo a raggiungere l’inseparabile microfono (attraverso un curioso labirinto circolare); oppure sbizzarrirsi a colorarlo o, infine, incrociare le parole che parlano del nuovo, esilarante lungometraggio.

“Se avete dimenticato a casa il vostro costume preferito, niente paura: Rossopomodoro regalerà ai piccoli ospiti di Halloween la maschera esclusiva de Il Talento di Mr. Crocodile”.

“Halloween è un momento di festa ormai riconosciuto a livello mondiale - dice Luca Romano (nella foto con la zucca di Halloween), proprietario e gestore, insieme alla sorella Gioia, dei locali Rossopomodoro a Rimini - e noi vogliamo renderlo speciale, proponendo assieme ai tanti sapori della cucina napoletana qualcosa che possa meravigliare e suscitare l’interesse dei bambini. Cosa c’è di meglio di una bella favola contemporanea, in cui il coccodrillo Lyle mostra doti artistiche davvero insospettabili? Per tutti noi di Rossopomodoro è un piacere e soprattutto un onore poter vantare su una collaborazione così importante e strategica, tessuta grazie alla partnership Sony Pictures. Unire il gusto della tipicità al buonumore e all’allegria della storia di Mr. Crocodile credo rappresenti l’occasione giusta per regalare un po’ di bontà e leggerezza”.