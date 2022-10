Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci

Prosegue il Programma 2022 dell’Associazione Isola dei Platani Centro Commerciale naturale di Bellaria Igea Marina con l’Isola di Halloween “Fatti un selfie in maschera” davanti alle vetrine dei negozi posta e vinci su FB.

Quest'anno i premi messi a disposizione saranno offerti da La Giostra dei Bimbi (10 biglietti corsa), La Pizza al Quadrato (2 buoni teglia), Ortopedia Salus (1 cuscino da cervicale), Pan di Zenzero (1 party kit base), Pasticceria Jolly (3 formati del dolce, pane dei morti), Sala Giochi Atlantic (20 gettoni), UomoBene Barberia Moderna (1 crema modellante). La Gelateria Lollipop (via Paolo Guidi, 45 - Bellaria Igea Marina), lunedì 31 ottobre regalerà ad ogni bimbo in maschera, un cono gelato.

Quest'anno saranno ben cinque vincitori con la foto che avrà ricevuto più like. Ad ogni vincitore verrà consegnato un premio tra quelli elencati ed inoltre, Atelier Interni darà un buono omaggio di 1000€ da utilizzare entro 6 mesi per l'acquisto di una cucina o arredamento equivalente.

I like, alle foto postate, saranno raccoglibili e conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo dell’Associazione IdP che autenticherà e confermerà i vincitori, fino al giorno prima dell’accensione delle luminarie natalizie 2022 (la data sarà comunicata a fine novembre).

Nella stessa giornata saranno comunicati i nomi dei vincitori che verranno contattati tramite FB per ritirare il premio e il buono. Inoltre ci saranno dolci e caramelle a tutti i bambini saranno distribuiti dai vari negozianti dell'area commerciale Dolcetto o Scherzetto?



Il Centro Commerciale naturale Isola dei Platani aspetta tutti per due giornate di paura e divertimento. Le vetrine dei negozi dell’Isola saranno addobbate a tema dai negozianti. Per l’occasione Piazza Matteotti sarà allestita per grandi e bambini per una piacevole e sorprendente giornata che lascerà tutti a bocca aperta. In caso di maltempo Isola dei pianeti sarà annullato.

All'interno del Planetario, una speciale cupola, gli spettatori si siederanno per vedere tutto il cosmo in movimento: Via Lattea, Stella polare pianeti, ectc. Saranno guidati e completamente immersi dalla proiezione del cielo stellato e da spettacolari animazioni sferiche in full HD. Sembrerà di viaggiare realmente tra stelle e pianeti.



E’ consigliabile prenotare i posti all’interno del Planetario.

In caso di maltempo Isola dei Pianeti sarà rinviato.