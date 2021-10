Halloween passeggiando con mostri marini e bizzarri personaggi in luoghi magici

Sabato 30 ottobre dalle 16.00 è in programma Rimini "acquatica", una passeggiata per bambini e famiglie, 'navigando' tra storie quasi vere di vecchi lupi di mare tra le due sponde dell'Adriatico. Ad accompagnare lungo il percorso i mostri marini come il balenauro, il Mazzarol, il Coboldo, le sirene, S.Antonio ed i pesci birichini, gli occhi delle imbarcazioni storiche e i graffiti lungo il porto canale con creature da pelle d'oca. Ritrovo ore 16,00 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Quota: € 10 Adulti 8 € Bambini dai 6 ai 14 anni. Domenica 31 ottobre in occasione della 28esima Giornata Nazionale del Trekking Urbano si svolgerà “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi”. Una passeggiata che, partendo dai personaggi unici raccontati da Federico Fellini nei suoi film, ci porterà a scoprire un 'branco' di persone veramente speciali che hanno animato la vita cittadina nell'ultimo secolo ed anche prima. Ritrovo ore 09,30 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Quota : € 10 Adulti 8 € Bambini dai 6 ai 14 anni Nel pomeriggio di domenica, invece, sarà la volta di “Rimini incredibile”. Passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi. Ritrovo ore 14,15 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Quota : € 10 Adulti 8 € Bambini dai 6 ai 14 anni Dalle 20, 45 partirà “Rimini oscura”. Una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi nella notte in cui il mondo dei morti e dei vivi si sfiorano per un attimo. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Ritrovo ore 20,45 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Quota: € 12 Adulti Lunedì 1 novembre si va alla scoperta di Longiano. Un pomeriggio a spasso a Longiano, nel cuore della Romagna tra vie, viuzze, i vicoli; larghi, stretti, ripidi, scalinate, discese, tunnel, paesaggi e panorami, piazze, slarghi, balconi, palazzi nobiliari e modeste dimore. Dal medioevo in poi ogni epoca ha 'regalato' modifiche, aggiunte, demolizioni, stravolgimenti per rincorrere il 'moderno' di ogni momento storico. La Rocca Malatestiana, il Museo della Ghisa, il Museo di Arte Sacra, il Museo del Territorio, il Santuario del Santissimo Crocifisso, gli arredi urbani in ghisa, il rifugio bellico, il Teatro Petrella, Piazza Tre Martiri, la zona ebraica, la collezione di arte moderna di Tito Balestra. I segni del passaggio del Passatore e le poesie di Tito Balestra. Costo visita guidata: 10 euro. Ingresso Rocca Malatestiana Longiano e collezione Tito Balestra: 7 euro intero, 5 euro ridotto. Ritrovo ore 15,00 presso il parcheggio del Convento in Via Decio Raggi 2 a Longiano. Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli, Guida Turistica - Guida Ambientale Escursionistica, Cell. 333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com