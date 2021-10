Halloween sull’Isola dei Platani, fatti un selfie in maschera e vinci

Prosegue il Programma 2021 dell’Associazione Isola dei Platani Centro Commerciale naturale di Bellaria Igea Marina con l’Isola di Halloween “Fatti un selfie in maschera” davanti alle vetrine dei negozi posta e vinci su FB. Il premio è offerto da I Caffè Italiani (Macchina caffè +100 capsule) e da Jolly pasticceria ( 3 formati del dolce, pane dei morti ) e da Sala Giochi Atlantic in via Perugia 50 gettoni.

I like alle foto postate, saranno raccoglibili, conteggiati e sottoposti a valutazione del direttivo dell’Associazione IdP, fino al giorno prima dell’accensione delle luminarie natalizie 2021. Stesso giorno in cui sarà comunicato anche il nome del vincitore che verrà contattato tramite FB per ritirare il premio. Inoltre ci saranno dolci e caramelle a tutti i bambini saranno distribuiti, nel rispetto delle regole Covid, dai vari negozianti dell'area commerciale nel pomeriggio di domenica 31 ottobre Dolcetto o Scherzetto? Il Centro Commerciale naturale Isola dei Platani aspetta tutti per una giornata di paura e divertimento. Le vetrine dei negozi dell’Isola saranno addobbate a tema dai negozianti. Per l’occasione Piazza Matteotti sarà allestita per grandi e bambini per una piacevole e sorprendente giornata che lascerà tutti a bocca aperta. In caso di maltempo Isola dei pianeti sarà annullato.