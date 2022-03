Happy Days: Misano Vintage Festival con mercatino vintage, collezionismo e spettacoli live in puro stile anni ’50 e ’60

Orario non disponibile

Dal 23/04/2022 al 25/04/2022

Dal 23 al 25 aprile a Misano appuntamento per tutti gli amanti del vintage e non solo con Happy Days: Misano Vintage Festival. Un evento dove si rivivono i favolosi anni ’40, ’50, ’60 con spettacoli live in puro stile anni ’50 e ’60, ma anche mercatino vintage, oggettistica e collezionismo del passato, food-truck caratteristici. Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di un pezzo di storia molto amato, sia dai giovani dell’epoca che dai giovani di oggi. L’area spettacoli di piazza della Repubblica diventa quindi teatro di un ricco programma di eventi, con esibizioni di musica live, spettacoli, corsi di ballo, mente il mercatino tematico (antiquariato e vintage, modernariato, collezionismo, oggettistica, vinili, abbigliamento e artigianato vintage, strumenti musicali, gadget anni 40, 50, 60 e 60) si sviluppa lungo il viale adiacente. Accesso Libero