Hawaiian Party, una grande festa su un trenino per inaugurare il Parco del Mare Nord

Da Rimini alle Hawaii in due ore di grande spettacolo a bordo di un allegro trenino che percorrerà tutta la riviera nord.

Questo e molto altro sarà il cuore dell’Hawaiian Party, la più grande festa a tema di tutta Rimini Nord in programma venerdì 6 agosto a partire dalle 21,30 in occasione dell’inaugurazione del Parco del Mare Nord.

La direzione artistica del carro hawaiiano che animerà l’area di Torre Pedrera è stata affidata all’artista Ciri Ceccarini, cantautore, performer e organizzatore di eventi sempre più in voga in tutta la riviera romagnola.

Promotori della manifestazione sono il Comune di Rimini e i comitati turistici di Torre Pedrera, Viserba, Viserbella e Rivabella.

Le tappe del trenino che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali saranno le seguenti: alle 21,30 al Bagno 66 di Torre Pedrera, alle 22,00 al Bagno 46 di Viserbella, alle 22,30 all’Hotel Byron di Viserba per arrivare a destinazione alle 23,00 al Miami Bistrot di Rivabella.

A bordo del carro ideato da Ciri Ceccarini si esibiranno in mirabolanti e spettacolari performance, tra gli altri: il ballerino e coreografo Ramsy, maestro di danza hip hop, poppin, afro, performer negli spettacoli di Angelo Pintus e in produzioni Mediaset, Prime Video e Mtv. Con lui in scena il performer poliedrico Angelo Tasini (al suo attivo collaborazioni con marchi di prim’ordine quali Ducati e Lyconet oltre che esibizioni nei più rinomati locali d’Italia).

Ramsy e Angelo daranno vita a spettacolari esibizioni riproducendo i coreografici rituali dei combattenti maori.

Non mancherà l’arte circense grazie all’affascinante e infuocata performance di Seline Vignoni, specialista nella danza circense e nella giocoleria con il fuoco. Insegnante di yoga, è riuscita a unire la parte spirituale a quella incandescente della sua arte, capace di prendere tutti i connotati della magia.

Ultima ma non per ultima, anzi, tra le protagoniste più attraenti dell’Hawaiian Party, la danza della ballerina Rubia che si muoverà sulle note dell’ukulele suonato dal maestro Adriano Bono, autore, cantante, polistrumentista, organizzatore di eventi e produttore dalle mille anime musicali, direttore, ring master e domatore di leoni nel Reggae Circus.



Alle 23,30 gran finale con lo spettacolo dei fuochi d’artificio a cura di Scarpato Pirotecnica.