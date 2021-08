"Heidi contro Wolverine” il nuovo film del regista Stefano Continolo in prima visione a Rimini

Il nuovo film del riminese Stefano Continolo “Heidi contro Wolverine” sarà proiettato per la prima volta venerdì 6 agosto dalle 19.30, al Coconuts a Marina Centro. L'iniziativa, organizzata dagli attori del film, è a offerta libera ed è destinata a raccogliere fondi a sostegno dell’Onlus Crescere Insieme. L’intero incasso verrà, infatti, consegnato a fine serata a Sabrina Marchetti, presidente dell’associazione stessa, fondata nel 2004 per offrire sostegno ai genitori e tutori delle persone con la sindrome di Down e/o ritardo intellettivo in genere, promuovendo iniziative dirette a facilitarne l’integrazione nella scuola e nella società. Il film racconta di una minaccia casalinga, l'elettrodomestico Alexa, che tramite un server inviato sulla terra potrebbe distruggere il pianeta. Supereroi e cartoni animati combatteranno fra loro in una lotta per la sopravvivenza. Stefano Continolo è un regista riminese, che ha al suo attivo già 18 film , tutti destinati ad aiutare i bambini disagiati in varie parti del mondo. Citiamo: Babbo Natale ha preso l’11, 00Zorro, Mongoli alla riscossa e documentario sul mostro di Lochness e sul Conte Vlad (.Dracula) Crescere Insieme Onlus - Crescere Insieme è nata per iniziativa di un gruppo di genitori desiderosi di confrontarsi e sostenersi nel proprio compito educativo, così normale e al tempo stesso particolare, guidati dalla certezza di contribuire alla costruzione di un futuro sempre più ricco di autonomia e realizzazione sociale per le persone con Trisomia 21 o con disabilità intellettiva. Crescere Insieme promuove progetti a varie fasce di età, relativamente alla scuola, alle autonomie personali e abitative, al lavoro e lavora sulla sensibilizzazione ai temi della disabilità.

L’appuntamento di venerdì 6 inizierà alle 19,30 con piccolo buffet e drink, per proseguire alle 20.30 con la presentazione dell’obiettivo della serata da parte della presidente Sabrina Marchetti e una breve introduzione del film. Alle 20,45 proiezione e al termine un simpatico video sui momenti più deliranti degli attori durante la produzione. Saranno presenti, tra gli altri: Carlo Lazzari Agli, Cristiano Patelli, Alessandro Zaghini, Alessandro Lombardini, Max Solmi, Luca Trerotola, Roberto Guidi, Yuri Belpassi, Luca Bertoni, Simonetta Marinelli, Elena Faccini, Marco Gallini, Andrea Martelli, Vito Cusini, Amerigo Vitali. La partecipazione, sarà limitata ai posti a sedere come da normativa covid. Gli organizzatori ringraziano la direzione del Coconuts sempre sensibile ad eventi rivolti alla beneficenza.