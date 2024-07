Il salto della corda di Parini Secondo diventa danza: anteprima a Santarcangelo per "Hit"

Anteprima a "Santarcangelo Festival" ( venerdì 5 e fino a domenica 7 luglio) alle ore 22:00 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna e prima assoluta al "Festival Internazionale Bolzano Danza / Tanz Bozen" lunedì 15 luglio alle ore 20:00 al Teatro Comunale/Sala Studio di Bolzano per HIT di Parini Secondo.

"HIT è un progetto coreografico e musicale sul salto della corda utilizzato come elemento percussivo per manifestare i ritmi incarnati" - spiegano Sissj Bassani e Martina Piazzi, anime del collettivo "È il frutto di un anno di preparazione atletica supportata dalla comunità di jumpers italiana, sponsorizzata dalle corde di MarcRope - Make your cardio an art di Milano, e di residenze creative a Parigi, Saint-Jacques-de-la-lande e Val-de-Marne in

Francia, Fjaler in Norvegia, Taipei a Taiwan e al Teatro Petrella di Longiano (FC)".

"Questa creazione si focalizza sul suono che la corda saltata produce, sviscerandone le possibilità timbriche. HIT nobilita l’intima pratica dell’allenamento elevandola ad azione performativa" concludono le artiste di Parini Secondo "Il susseguirsi martellante dei colpi di corda è l’eco della ribellione contro quelle forze che ci vorrebbero immobili stese a terra con gli occhi chiusi".

Parini Secondo nasce nel 2017 da Sissj Bassani e Martina Piazzi con Camilla Neri e Francesca Pizzagalli. Questionando il rapporto tra arte e originalità, il gruppo utilizza la coreografia per sublimare tendenze pop, ispirandosi a materiale già presente online. Collabora con il musicista, produttore e insegnante Alberto Ricca/bienoise (Verbania, ‘85), sottolineando l’importanza del rapporto tra musica, ritmo e coreografia.

Il progetto è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per

Chi Crea.

Ingresso libero e gratuito