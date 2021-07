I campioni di padel in campo per la solidarietà con "gioca con il campione"

Sport e solidarietà con l’evento “Gioca con il pallone”. L’evento sportivo si terrà sabato 3 luglio dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il circolo Sun Padel Riccione, e sarà strutturata in turni di 45 minuti in cui i partecipanti avranno l’opportunità di giocare fianco a fianco con i fuoriclasse di padel internazionali: Alejandro Galán, Fabri Cattaneo e Pelayo Villaverde Millán.?L’evento si concluderà con un match tra i campioni, in programma dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Il ricavato dell’iniziativa, organizzata da Sun Padel Riccione in Collaborazione con Fisiocrem, brand del gruppo nutraceutico Uriach Italy, verrà devoluto in beneficienza a favore dell’Associazione “La Mitica”. Info e iscrizioni al: +39 335-6963678 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Costo iscrizione €25.