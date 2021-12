I Darma Trio al Villaggio Music Fest

Ultimo appuntamento per quest’anno al Villaggio Music Fest di Torriana. Venerdì 17 dicembre, sul palco de Il Sabato del Villaggio, sarà la volta di DARMA TRIO che, grazie alla vulcanica voce di Darma, accompagnata dalla “pomatata” chitarra del Reverendo Dave e dallo “stiloso” Sax di Luca Quadrelli, ci prende per mano e ci porta in lungo viaggio fatto di melodie e armonie tropicali, che va dallo swing degli anni ‘50 fino alla fumosa Londra degli anni ‘90.

Darma, alias Silvia Vasini, scrive poesie sin da piccola e, nella prima adolescenza, comincia a suonare il piano e a maturare la passione per il canto. A 17 anni inizia a esibirsi come corista in un gruppo rock, ma è solo dopo una lunga pausa di riflessione che riprende a scrivere e comporre da solista. Il suo primo disco Vertigine esce nel 2020 e mentre continua a scrivere le sue canzoni, si esibisce spesso in trio portando nei locali la musica che più le piace. A dicembre 2021 esce il nuovo singolo Basterebbe respirare con il quale l’artista romagnola affianca alla melodia che sa di classico della canzone un videoclip che si ricollega all’innocenza dell’infanzia, l’epoca della vita più ricca di scoperte e di meraviglia costante.

Reverendo Dave (alias Davide Baldazzi) con le onde del mar Adriatico nel suo pomatato ciuffo e le curve di una bella tabaccaia nella sua Gretsch d’annata, è da sempre chitarrista degli Hype, poi autore e cantante e ora musicista di swing tropicale.

Luca Quadrelli si diploma in Sassofono al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena nel 1993-94.

Fra le sue collaborazioni più note ci sono quelle con mostri sacri come Marco Tamburini e Fabrizio Bosso. Nel settembre 2019 ha partecipato al prestigioso festival americano Jazz Aspen Snowmass in Colorado, dove ha aperto i concerti di Sting e John Mayer per citarne alcuni.



