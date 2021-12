 I Dj e la Dino Gnassi Band animeranno il capodanno della Regina

Fervono i preparativi a Cattolica per le festività natalizie, la città “indossa” l’abito da “Regina di ghiaccio” ed invita cittadini e turisti alle attività programmate sino al prossimo 9 gennaio 2022. La nuova Amministrazione ha lavorato per presentare un calendario di alto livello ed ha ufficializzato il nome artistico che animerà il capodanno in Piazza del Mercato Coperto. Ad accompagnare i partecipanti nel nuovo anno vi sarà la musica della Dino Gnassi band, una formazione capace di spaziare tra i generi musicali che saprà intrattenere il pubblico presente. Il via al concerto è fissato alle 22,30 con un DJ set che scalderà la Piazza prima di cedere il palco ai musicisti. Alla mezzanotte previsto il tradizionale scambio di auguri con il brindisi alla presenza degli Amministratori.

E intanto le vie della città si sono accese grazie alle luminarie artistiche, mentre sabato 4 dicembre è attesa l’inaugurazione del “Bosco di ghiaccio” allestito in Piazza Roosevelt. L’appuntamento è per le 17.00 con una parata itinerante che vedrà protagoniste le grandi “Farfalle di cristallo” che da Piazza I° Maggio, dove sarà presente fino all'epifania la ruota panoramica, si sposteranno verso Palazzo Mancini. Qui prenderà vita la cerimonia e lo show che darà ufficialmente avvio agli eventi in calendario. Per l’occasione è prevista la presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini che taglierà il nastro insieme alla Giunta comunale.