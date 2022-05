I giovani della scuola secondaria "Emilio Filippini" in concerto in piazza

Sabato 21 maggio 2022, ore 11.00, in Piazza del Tramonto a Cattolica tornano a esibirsi le giovani voci e i musicisti dell'Istituto Comprensivo. Dopo il momento di festa dello scorso Natale, in Piazza Nettuno, ragazze e ragazzi della Scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini" daranno vita ad un momento musicale e canoro guidati dal professore Sandro Marcheggiani. L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Federico Vaccarini, invita tutta la cittadinanza a prender parte a questo appuntamento "che rappresenta, ancora una volta, quel legame che unisce il territorio alle attività svolte nei plessi scolastici. Una maniera per le ragazze e i ragazzi di potersi esibirsi davanti ad un pubblico vivendo in prima persona gli spazi della nostra città".